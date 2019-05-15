Ercan Kahyaoğlu: 'Oyuna yine birisinin eli değdi'

Maç sonrası açıklama bulunan Kahyaoğlu, “Maçtan önce kimse maça dokunmasın demiştik. 11 futbolcu bizim 11 rakibin, bunlar oynasınlar, dışarıdan müdahale edilmesin diye bir istekte bulunmuştuk. Ama maalesef oyunun ilerleyen bölümünde oyuna yine birisinin eli değdi. Olmaması gereken şeyler bunlar. Galatasaray ile veya başka bir takımla işimiz yok. Biz oyun oynamaya çalışıyoruz. Ligdeki durumumuz belliydi zaten. O pozisyonda geldik buraya. Kupayı gerçekten çok istiyorduk. Ona göre oynadık. Kötü oynamadık. Kimse oynadığımız oyuna kötü diyemez. İkinci karar, penaltı ile sonuçlanan karar çok ağır oldu. Maçın seyrini değiştirdi, oyunda kalmamızı zorlaştırdı. Bu sonuç gerçekleşti, üzgünüz” dedi.

Veysel Korkmaz