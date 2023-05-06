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Erçek sazlığı 3 saatlik çalışma sonrası söndürüldü

Erçek sazlığı 3 saatlik çalışma sonrası söndürüldü
Erçek sazlığı 3 saatlik çalışma sonrası söndürüldü

Van'ın İpekyolu ilçesi sınırları içerinde bulunan yaklaşık 250 kuş türüne ev sahipliği yapan ve bu gün yanan Erçek Gölü sazlığı itfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Erçek sazlığı 3 saatlik çalışma sonrası söndürüldü - Tıkla İzle

Türkiye'nin toplam sazlık alanının beşte biri Van Gölü havzasında bulunurken bu sazlık alanlar, birçok kuş türünün yaşam ve üreme alanı. Kuş göçlerinin ve yumurtlamalarının yoğunlaştığı bu dönemde art arda yangınlara maruz kalıyor. Son günlerde yaşanan sazlık yangınlarına bu günde Erçek Gölü sazlık alanı eklendi. Akşam saatlerinde Van Gölü'nün 30 kilometre doğusunda yer alan Erçek Gölü sazlık alanında meydana gelen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba, Erçek ve İpekyolu Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Şükrü Akyüz - Ahmet Kavak

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