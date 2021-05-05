Erçin Polat: 'Cam, alüminyum ve çeliğe gelen zamlar sektörü zorluyor'

Böyle giderse inşaatlarımız durma noktasına gelebilir diyerek değerlendirmelerine devam eden Erçin Polat, “Temennimiz devletimizin bu duruma yeni bir düzenleme getirmesidir. Dolar yüzde 40 artmışken özellikle cam, alüminyum ve çeliğe gelen zamlar yüzde 100'ü aştı. Modern bina tasarımlarında en fazla bu malzemeler kullanılıyor. Bu kadar zam yapılmasını sadece doların yükselişi ile açıklamak mümkün değil. Bunun arkasında hammadde ihracat kotasının çok yüksek olması da etkili bir faktör olarak yer alıyor” ifadelerini kullandı.

İnşaat malzemeleri üreten sanayiciler, kendi yayın organları olan İMSAD Dergi'de hammadde konusunda sıkıntı çektiklerini ifade ettiler. Hammadde konusunda oluşan sıkıntının üretime ve dolayısı ile fiyatlara da yansıdığına dikkat çektiler. Polatoğlu Metal A.Ş Genel Müdürü Erçin Polat da sanayicilerin endişelerini paylaştığını ve Türkiye'nin kendi kaynaklarını kendi içinde değerlendirmesinin çok daha fazla tasarruf sağlayacağını dile getirdi.

Genç iş insanı Erçin Polat “Ülkemizde hammadde konusunda sıkıntı yaşanmasının sebeplerinden biri, hammadde ihracatının kotasının çok fazla olmasıdır. Öyle ki yerli üreticiye hammadde kalmayana kadar ihraç ediyoruz. Oysa ilk olarak iç piyasadaki açığı kapatmalı, eğer ihtiyaç fazlasıysa ihraç etmeliyiz. Bizim sanayicilerimiz yurt dışına satılan hammaddeyi tekrar ithal ediyor. Nerdeyse iki katı fiyat vermek zorunda kalıyor. Haliyle bu durum üretim maliyetlerinin yükselmesine neden oluyor. Bunun sonucunda cam, çelik ve alüminyum gibi ürünleri biz inşaatçılar çok yüksek fiyatlara almak zorunda kalıyoruz. Devletimizden beklentimiz, bu duruma gerekli düzenlemeyi getirecek çalışmaları bir an önce yapmasıdır” şeklindeki sözleriyle inşaat malzemeleri üreten sanayicilerin sorunlarını dile getirdi.