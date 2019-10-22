İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı

Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı
Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı

Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, “Silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yürütülen soruşturma dosyası kapsamında 15 Ekim 2019 tarihinde Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen 10 kişiden 8'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Savcılıktan ek süre istenen Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve 3 kişi sorguları tamamlandıktan sonra bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yıldız Çetin hakkında Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından, Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde “Silahlı Terör Örgütüne üye Olmak” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.