Erciş'e şehit ateşi düştü

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca dün akşam saatlerinde yapılan saldırı sonucunda 2 işçi şehit düştü. Van'ın Erciş ilçesi Gözütok Mahallesi nüfusuna kayıtlı şehitlerin Abdurrahman Bilici (56) ve yeğeni Sait Bilici (30) olduğu belirlendi.

Şehitlerin naaşları, öğle saatlerinde ilçeye getirilerek yapılacak törenin ardından Merkez Kara Yusuf Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gözütok Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Şehitlerden 8 çocuk babası Abdurrahman Bilici'nin bir önceki dönem Gözütok Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.

Nihat Çavuşoğlu