İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erciş'te down sendromlu öğrenciler 1 günlüğüne asker oldu

Erciş'te down sendromlu öğrenciler 1 günlüğüne asker oldu
Erciş'te down sendromlu öğrenciler 1 günlüğüne asker oldu

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan down sendromlu Deniz Korkmaz ve Enes Batmaz, asker kıyafeti giyerek 1 günlüğüne asker oldu

İlçede özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören down sendromlu Deniz Korkmaz (15) ve Enes Batmaz (14) isimli öğrenciler, ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' kapsamında 1 günlüğüne asker oldu. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen engelli bireylere asker kıyafeti giydirildi.

Burada askeri eğitim alan engelli bireyler yürüyüş yaptı, asker selamı verdi. Jandarma araçlarına bindirilen ve askeri karavanası yiyen bireyler, 1 günlük de olsa asker olmanın heyecanını yaşadı.

Asker olmak isteyen 2 down sendromlu öğrencilerle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığında misafir olduklarını belirten Özel Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Galip Küçükkaya,”Öğrencilerimiz gönüllerince bir gün geçirdiler. Ben bu anlamda ilgilerinden ötürü Kaymakamımız ve Jandarma Komutanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Murat Kalkan
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.