Erciş'te su kulesi dondu, mahalle susuz kaldı

Erciş'te kar yağışı ve aşırı soğuklar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sıcaklığın eksi 16 dereceye kadar düştüğü ilçede, hayat donma noktasına gelirken ilçeye bağlı Çatakdibi Mahallesi'nde ise aşırı soğuklar nedeniyle su su deposu dondu.

Mahallenin su ihtiyacının karşılayan su deposunun donması ile susuz kalan mahalle sakinleri, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi. Su deposu önüne gelen itfaiye ekipleri, 20 metre yüksekliğindeki su deposundan sarkan buz sarkıtlarını kırarak, buzları temizledi.

Yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunan Çatakdibi Mahalle Muhtarı Şerafettin Uçar, mahallenin su deposunun komple buz tuttuğunu ifade ederek, “İtfaiyeyi aradık. Sağ olsun itfaiye elamanları ve mahalle sakinleri ile beraber buzları kırdı. Biz de borulardaki buzların çözülmesi için ateş yaktık. İnşallah buzlar çözülür ve sularımız gelir. Mahalleli suya kavuşur” dedi.

Murat Kalkan

