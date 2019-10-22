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Erciş'teki terör operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Erciş'teki terör operasyonunda 8 kişi tutuklandı
Erciş'teki terör operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklanırken, iki şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada ilçe emniyet ve ilçe jandarma ekiplerince ‘Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık etmek' ve ‘Terör örgütüne eleman temin etmek' suçlarından gözaltına alınan HDP'li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, HDP Erciş İlçe Başkanı Şakir Asıl'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheliden 10'u dün işlemlerinin ardından Erciş Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki sorgu sonrası tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ş.B, M.Ş, B.K, N.Y, A.A, Ü.C, Z.C ve F.C tutuklanırken, O.A ve E.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Gözaltında bulunan diğer şüphelilerden Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP Erciş İlçe Başkanı Şakir Asıl ile ilçe yöneticisi Hücret Kandemir'in sorgulamaları ise devam ediyor. Mahkemece tutuklanan 8 kişi güvenlik ekipleri tarafından Van F Tıpı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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