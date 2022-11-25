Erciyes'e lapa lapa kar yağdı

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor. Dün gece saatlerinde başlayan ve dağ genelinde etkili olan kar yağışı sonrası bölge beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 20 santime kadar ulaştığı Erciyes'te kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri de yolların açık kalması için sürekli çalışıyor.

Turan Bulut

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