Erciyes'in görünmeyen kahramanları

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve 17 pistin bulunduğu Erciyes Dağı'nda, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timlerinin zorlu mesaisi sürüyor. 17 pistin açık olduğu Erciyes'te mesai mefhumu gözetmeksizin faaliyetlerini sürdüren ekipler, pistlerin güvenliğini sağlamanın yanı sıra, kayak yaparken kaza geçiren yerli ve yabancı turistlerinde imdadına yetişiyor. Kar motoru, UTV, kar üstü araçlar ve son teknoloji endüstriyel dağcılık malzemeleri ile çalışmalarını sürdüren ekipler, kayakseverlere de güven veriyor.

Kayseri JAK her yerde

Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı'nda konuşlu JAK timi, kentte meydana gelen olayların yanı sıra, ülkedeki afetlerde de önemli rol oynuyor. İzmir depremi ve Sinop'ta yaşanan sel olayına da müdahale eden ekipler, nerede olursa olsun vatandaşların zor zamanlarında yanlarında oluyor.

Bin 200 olay müdahale ettiler

Ayrıca, 2021-2022 kayak sezonunda da Erciyes'in güvenliğini sağlayan ekipler, dağda meydana gelen bin 200 olaya anında müdahale etti.

Ali Göç

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