Erciyes'te karlar eriyince akıllara ‘Karlar eriyince borcumu öderim' deyimi geldi

Türkiye'de kış turizminde önemli bir yere sahip olan Erciyes Dağı'nda karlar eridi. Karların erimesi de vatandaşlar ve esnaf arasında Kayseri'nin geçmişten gelen ve iki tüccar arasında geçen ‘Karlar eriyince borcumu öderim' diyaloğunu getirdi. Kayseri'de Erciyes'in önemli yeri olduğunu söyleyen Esnaf Metin Yılmaz, “Erciyes, Kayserimizin önemli turizm merkezlerinden. Kolay kolay karın eridiği görülmez ama arada bir de olsa karları eriyor. Eskiden esnaflar arasında bir diyalog geçmiş ve biz de borçları olan arkadaşlarımıza sesleniyoruz, Erciyes'te karlar eridi, lütfen borçlarınızı ödeyin” dedi.

Sarraflık yapan Mustafa Zağlı ise, “Biliyorsunuz Erciyes Türkiye'de ve dünyada en büyük kayak merkezlerinden. Havasının ve suyunun da on numara olduğu bir yerimiz. Tarihsel olarak da milat öncesi yıllardan gelen volkanik bir dağ aynı zamanda. Etrafındaki bütün illere mükemmel bir güzellik katan dağdır ve bir semboldür. Kayserimizin mükemmel esprilerinden biridir, İstanbul'dan alışveriş yapan tüccarın borcunu istemesi ve Erciyes'in karının eridiği zaman gel diyaloğu. Esnaf sürekli gidip gelince hep Erciyes'te kar olduğunu görmüş ve karın neden ermediğini sormuş. Erciyes'te kar erimez ki tekrar tekrar yağar, sen paranı unut cevabını almış” diye konuştu.

Esnaf Yasin Güzel de, “Erciyes Dağı'nın Kayseri için çok önemli bir yeri var turizm açısından. Kış sezonu geldiği zaman, turistler Erciyes için buraya akın ediyor. Şu anda nadir görülen bir şekilde Erciyes'te karın eridiği görünüyor. Tabi bunun hakkında da eskilerde bir rivayet vardır kar eridiğinde borcunu alacağına dair. Artık kar eridi, borcu olan arkadaşlar borcunu getirsin. Buradan da bunun mesajını vermiş olalım” dedi.

Eren Kan

