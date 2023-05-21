Erdal Karamercan: 'Kim kazanırsa kazansın sonuçta Türkiye'nin kazanacağı finaldi'

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'da VSK'ya mağlup olarak Avrupa ikinciliği elde etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan, "Şampiyon takımların finaline iki Türk takımı kaldı. İki Türk takımından kim kazanırsa kazansın sonuçta Türkiye'nin kazanacağı finaldi. Kendilerini tebrik ediyorum. Yıllardır hem rakibiz hem de aynı zamanda dostuz. Türk voleybolunu birlikte temsil ediyoruz. Bu kez onların günüydü ve şampiyon oldular" ifadelerini kullandı.

"Voleybol Federasyonu'nun önünü çektiği organizasyonların çok daha mükemmel olduğunu gördük"

Organizasyonu da değerlendiren Karamercan, "Türkiye'de bizim yaptığımız organizasyonlarla kıyaslamamak lazım. Türkiye'de özellikle Voleybol Federasyonu'nun önünü çektiği organizasyonların çok daha mükemmel olduğunu gördük. Özellikle de bu organizasyonların başından sonuna kadarki sürecin yönetilmesinde biz Türkiye olarak ne kadar ileride olduğumuzu bir kere daha görmüş olduk" şeklinde konuştu.

Son olarak final mücadelesi hakkında görüşlerini bildiren Erdal Karamercan, "Daha iyi mücadele eden, daha başarılı olan onlardı. Dolayısıyla buna söylenecek bir söz yok. Tebrik etmek dışında söyleyeceğimiz bir şey yok. Yıl içinde lig dönemini Eczacıbaşı birinci bitirdi ve orada da 2 kere karşılaştık. 2 maçta da biz galip geldik. 2 kere Fenerbahçe ile karşılaştık ve galip geldik. Lig sürecini birinci bitirdik ama tek maçlara gelince o gün iyi olan takım maçı kazanıyor. İyi olan da onlardı, tebrik ediyorum" dedi.

Uygar Aydın

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