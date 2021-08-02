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Erdek Limanında lüks yat yanarak battı

Erdek Limanında lüks yat yanarak battı
Erdek Limanında lüks yat yanarak battı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Yat Limanı’nda demirli bulunan lüks yat çıkan yangın sonucu battı.

Erdek Limanında lüks yat yanarak battı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre; Erdek Yat Limanı'nda demirli bulunan lüks yat alev aldı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında alevler bir anda tekneyi sardı.

Sahilde bulunan vatandaşlar tarafından söndürme çalışmaları başlatılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Erdek İtfaiyesi Grup Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından alevlere su ve köpük sıkarak müdahale edilerek yangın söndürüldü.

Alevler arasında kalan lüks yat, çevrede bulunan diğer teknelere sıçramadan söndürülürken, yat sulara gömülerek battı.

Tekne etrafında akaryakıtın denize sızmaması için önlem alındı. Güvenlik güçleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yaşar Mehmet Akif Ertan
 

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