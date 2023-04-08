Erdekli astsubay kazada şehit oldu | Astsubay Tansu Çolak

Edinilen bilgiye göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir trafik kazasına müdahale için giden jandarma ekibindeki Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak (32), 06 CIL 194 plakalı otomobilin çarpmasıyla şehit oldu.

Ayaş İlçe Jandarma Bölük Komutanlığında görevli trafik ekibi, TEM Otoyolu Kahramankazan ilçesi yakınlarında trafik kazası ihbarı üzerine yola çıktı.

Olay yerine varan ekibin bölge güvenliğini almak için yola dubaları yerleştirdiği sırada, ekipteki Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak'a sürücüsünün yağış sebebiyle kaygan yolda hakimiyetini kaybettiği 06 CIL plakalı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çolak, müdahaleye rağmen şehit düştü.

Ankara'nın Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, hastaneye gelerek bilgi aldı.

Evli ve bir kız çocuğu babası olan Şehit Çolak'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Ankara'da defnedileceği öğrenildi.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde görevi sırasında meydana gelen kazada şehit düşen Ast. Tansu Çolak'ın Erdek Karşıyaka Mahallesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak'ın evine Türk Bayrakları asılırken, acı haberi alan aile Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

Hatice Dağlı



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