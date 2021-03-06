Erdek'te korkutan görüntü deniz çekildi

Erdek-Düzler sahilinde, deniz suyu yaklaşık 20 metre çekildi. Denizin su seviyesi 1 metre civarında düştü. Deniz suyunun çekilmesiyle suların çekildiği bölgede kısmi adacıklar oluşurken, tekne tonozları ortaya çıktı. Buna paralel şekilde denizde çok sayıda adacık oluşurken, deniz canlıları da ortaya çıktı.

Özellikle Erdek'in Düzler Bölgesi sahilinde meydana gelen deniz çekilmesini meteorolojik bir olay olarak tanımlayan bölge sakinlerinden Yaşar Tınaz "İlçe halkı deprem olacak endişesi yaşamasın, korkuya gerek yok, bu yaşanan tamamen doğa olayı. Havanın basıncı ve poyrazın etkisiyle kıyıdaki su çekiliyor. Bu bir meteorolojik bir olaydır. İnsanlar oluşan adacıklar karşısında şaşkına dönse de bu doğa olayı her yıl yaşanıyor" diye konuştu.

Yaşar Mehmet Akif Ertan

