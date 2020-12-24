Erdek'te motel alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, olay Ali Haydar Sarı Parkı Çuğra Mevki'inde bulunan Hilal Düşmez Çubukçu'ya ait motel eklentilerinde meydana geldi. Motelden alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekibi, motelin prefabrik odalarında soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangında odalar kullanılamaz hale geldi. Kundaklama iddiası üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis ekiplerinin motel yangınının çıkış nedeni hakkında başlattığı soruşturma sürüyor.

Yaşar Mehmet Akif Ertan