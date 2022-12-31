Erdek'te saman yüklü kamyon alev aldı

Edinilen bilgiye göre, Erdek-Narlı kara yolu üzerinde üç çınar mevkiinde seyir halindeki 39 AAZ 287 Plakalı A. Aslan yönetimindeki aracın üzerinde ki tutuşan saman balyaları İtfaiye Ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Seyir halindeyken çıkan yangın samanların yola saçılmasına neden olurken ekipler ana yol üzerindeki samanları temizleyerek yolun trafiğe açılmasını sağladı.

Gökhan Dağlı

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