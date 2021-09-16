Erdem Acar'ın ölümü ile ilgili 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Erdem Acar, Köyceğiz'e bağlı Toparlar Mahallesi'nden önümüzdeki günlerde askere gidecek bir arkadaşının Köyceğiz Gölü'ndeki bir teknede düzenlenen asker eğlencesine katıldı.

Akşam saatlerinde göle açılan tekne gece 24.00 sıralarında kıyıya yanaşırken, tekneden bir kişinin göle düştüğünü görenler ihbarda bulundu. Bunun üzerine kaptanın göle düşen kişiyi almak için geri manevra yaptığı öğrenildi ancak kimseyi bulamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. Gece saatlerinde gölde yapılan arama başarısız olurken, Erdem Acar'ın cansız bedeni polis dalgıç ekipleri tarafından gölün 9 metre derinliğinde balçık zeminde bulundu.

Tekne sahibi kaptan ve gençler gözaltına alındı

Erdem Acar'ın geminin pervanesine çarparak kafasının parçalanması sonucu hayatını kaybettiği öğrenilirken, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında olayda hayatını kaybeden Erdem Acar'ın göle nasıl düştüğünün belirlenmesi amacıyla tekne sahibi ile tekne kaptanı ve teknede bulunanlar olmak üzere toplam 14 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadeleri alındı. İfadeleri alınan şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Bekir Tosun - Mete Sönmez

