Erdem Aslanoğlu: 'Tek isteğimiz sporcularımızın bayrağımızı en üst yerde dalgalandırmaları'

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Aslanoğlu, pandemi sürecinde kulüp bünyesinde bulunan sporcular için ciddi önlemler aldıklarını aktararak, "Biz sporcularımızı pandemiden korumak zorundayız. Okullar daha tatil olmadan önce faaliyetlerimizi sonlandırdık. Sadece A takımlarımızı tesisimizde ağırlamaya başladık. Pandemi daha da ilerleyince sokağa çıkma yasaklarıyla beraber tesislerin bakanlık tarafından kapatılmasıyla bir süre kapalı tuttuk. Daha sonrasında açıldığında olimpik sporcularımızı haziran ayında o 3 aylık dönemde geriye düştüklerini düşünerek burada onlara özel programlar hazırlayıp önce olimpik sporcularımız sonra A takım sporcularımızla tesisimizi kullanmaya başladık. Başkanımız Fatih Keleş'in çağrısı oldu. 'Eğer antrenman yapamayan ve antrenman yapmak için yer bulamayan milli sporcularımız varsa tesisimizin kapıları kendilerine açıktır' dedi. Bu çağrıya uyanlar oldu. Azerbaycan'dan misafirlerimiz oldu. Arkasından değişik ülkelerden milli takımlar gelip burada antrenman yaptılar. Biz bunlara da kendi milli takım oyuncularımıza da burada kamp yaptırdık. Tamamen hijyenik bir ortam sağladık. Sağ olsun burada büyükşehir belediyemizin Spor İstanbul iştiraki de çok faydalı işler yaptı. O sancılı dönemi biz burada çok rahat geçirdik diye söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"Tüm organizasyonumuzu Türk sporuna faydalı işler yapmak üzerine kuruyoruz"

Tesisleri kullanan sporcuların uzman kadro ile çalışmalarını devam ettirdiklerine değinen Erdem Aslanoğlu, "Tesisimiz Avrupa'nın en büyük tesislerinden biri. Amatör sporlarda kullanılan 7 tane antrenman salonumuz var. Bir basketbol salonumuz var. Stadyumumuz var. Olimpik yüzme havuzumuz var. Sporcularımız gelip her türlü imkandan faydalanabiliyorlar. Bizim hocalarımız da eski dünya, olimpiyat şampiyonları milli takımlarda süre almış sporcular burada gelip bilgilerini, tecrübelerini genç kardeşlere aktarıyorlar. Genellikle olimpik sporcularımız tesislerde kalıyor. Sabah ilk etapta kondisyonerimiz eşliğinde fitnessa giriyorlar. Hepsinin belli saatleri var. Randevu alıyorlar. Hepsinin saatlerinde kondisyonerimiz onlarla birebir ilgileniyor. Ardından iki antrenman arası mutlaka bir tedavi süreçleri oluyor. Eğer varsa sakatlıkları varsa onlara yönelik yoksa da onları rahatlatmaya yönelik burada fizyoterapistlerimiz eşliğinde çok güzel bir tedavi alıyorlar. İkinci antrenmanlarına kendi branşlarında katılıyorlar. Güreşçiyse güreşe, tekvandocuysa tekvandoya, karateciyse karate antrenmanına giriyorlar. Altyapılar olmadığı için bütün hocalarımız şu anda olimpik sporcularımızı olimpiyatlara hazırlamak için onlarla ilgileniyorlar. Masaj ihtiyaçlarımız varsa masörlerimiz onların ihtiyaçlarını karşılıyor. Burada otelde onları ağırlıyoruz. Günde 3 öğün diyetisyenimizin hazırladığı özel sporcu yemeklerini yiyorlar. Türk sporuna çok faydalı işler yapmak için tüm organizasyonumuzu bunun üzerine kuruyoruz" açıklamasını yaptı.

Aslanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde bulunan fizyoterapi merkezini de büyüterek, hizmet kalitesini arttırdıklarının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Eskiden beri kulüpte bir fizyoterapi merkezi vardı. Fakat şartları çok iyi değildi. Onun şartlarını biz daha iyi bir yere taşıdık. Daha da büyüttük. Daha fazla sporcuya hizmet edebilecek noktaya getirdik. Fizyoterapistlerimizi çoğalttık. Fizyoterapistlerimiz daha önce Türkiye'de çok önemli yerlerde bu işi yapmış insanlar. Sporcularımızla burada çok güzel ilgileniyorlar. Biz de onlar ilgilendiği zaman çok rahat ediyoruz. Yönetim kurulumuzda da bir tane ortopedist doktorumuzun olması onun gözetiminde bizi de çok rahatlatıyor."

"Biz artık İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ailesiyiz"

Kulüpte sevgi ve aile ortamını oluşturduklarını vurgulayan Erdem Aslanoğlu, "Bizim ve başkanımız Fatih Keleş'in en önem verdiği şeylerden biri sporcuların kulübe aidiyetiydi. Sporcular evet kulübün adı altında yarışıyorlar ama gelip tesislerimizde kalmıyorlardı. İmkanlarımızdan faydalanmıyorlardı. Biz bunu sağladık. Hatta şöyle söyleyeyim değişik branştaki sporcular birbirlerini isim olarak biliyorlardı fakat bir arkadaşlıkları yoktu. Onları buraya topladıktan sonra samimi ortam oluştu. Hepsi abi kardeş gibi oldular. Ben de pandemi döneminde buradaydım. Ben de sporcularla bir başkan sporcu ilişkisi değil de abi kardeş ilişkisi kurdum. En büyük işimiz aile ortamımız oldu. Biz hep İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'yüz ama artık İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ailesiyiz" şeklinde konuştu.

"Sporcularımız tesisten gitmek istemiyorlar"

Daha önce tesislerde kamp yapmayan sporcuların bu dönemde tesiste daha fazla vakit geçirdiğini belirten Aslanoğlu, "Olimpiyatlarda madalya almış bir sporcuyu burada antrenman yaparken gören küçük bir sporcu onu hayranlıkla izliyor. Buna çok şahit olduk. Hatta onlarla antrenman yapıyor. Bu da tabi altyapıdaki sporcularımızın çok hoşuna gidiyor. Biz burada bu ortamı sağladık. En önemli yapılması gereken sevgi ortamıydı. Şu an burada acayip bir sevgi ortamı oluşturduk. Sporcularımız çok memnun hatta buraya gelip hiç kalmayan sporcularımız burada kalıyorlar ve buradan gitmek istemiyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bizim kapılarımız zaten onlara açık. Tesis onların tesisi. Biz sadece tesisin başında duran insanlarız. Sporcularımıza faydalı her işi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Tek isteğimiz sporcularımızın bayrağımızı en yüksek yerde dalgalandırmaları"

Tokyo Olimpiyatları'na şu anda 16 sporcunun katılacağını söyleyen Erdem Aslanoğlu, bu sayıyı 25'e yükseltmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Biz sporcularımıza 'Kulüp olarak hiçbir beklentimiz yok' diyoruz. Bizim sporcumuz başarılı olduğu zaman onunla beraber gururlanırız. O ağlıyorsa onunla beraber ağlarız. Tek düşüncemiz sporcularımızın ülkemizin bayrağını en yüksek yerde dalgalandırmaları. Alabilecekleri en yüksek madalyayı almaları. Biz kulüp olarak ülkemize sporcularımıza bu faydayı sağlamak için imkanlarımızı açmış durumdayız. Olimpiyata şu anda kota mücadeleleri yarım kaldığından dolayı yaklaşık 16 sporcumuz kotasını almış durumda. Hedefimiz kota mücadeleleri başladıktan sonra en az bunu bir 25'e çıkartıp oraya 25 tane kardeşimizle gidip başarılarıyla gururlanmak istiyoruz" dedi.

"Amacımız sporcularımızı bayrağımızı dalgalandırırken görmek"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de sürekli görüştüklerini aktaran Aslanoğlu, "Bizim amacımız baştan beri söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'ne ahlaklı sporcular yetiştirip, onları bayrağımızı dalgalandırırken görmek veya madalyaları ülkemize kazandırırken, ülkemizin tanıtımında biz de bir pay sahibi olmak istiyoruz. İstanbul buna imkanı çok olan bir şehir. Her tarafta bir spor tesisi var. Biz bunların üstüne kulüp olarak katmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir altyapı hamlesi yapıyoruz"

Erdem Aslanoğlu, yeni bir altyapı hamlesine başladıklarını dile getirerek açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"İstanbul'un değişik bölgelerinde altyapılar oluşturacağız. Sadece kulübümüzün bulunduğu çevrede değil İstanbul'un her yerindeki genç kardeşlerimize ulaşıp, kulübümüzde spor yapmalarını sağlayacağız. Bunu da şu anda pandemiden dolayı test aşamasında sürdürüyoruz ama pandemiden sonra yaklaşık 100 bölgede mutlaka branşlara ayırarak sporcu taramasına geçeceğiz. Yeni bir performans merkezi kurmayı planlıyoruz. Hatta son aşamasına geldik. Pandemi sürecinde performans merkezini de kuracağız. Çünkü 3 bin 500 tane sporcumuz var ve performanslarını mutlaka takip etmek istiyoruz. Bilimsel açıdan yaklaşmak istiyoruz. Bununla alakalı çok önemli isimlerle görüşüyoruz. Onların da bize çok faydası oluyor. Sonuç olarak ülkemize faydalı ülkemizin bayrağını en yukarda taşıyacak sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bizim en büyük hedefimiz o."

Bora Akyol - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu