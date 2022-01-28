Erdemir Romanya 20. yılını kutluyor

Avrupa'daki sayılı elektrik çeliği üreticilerinden biri olan Erdemir Romanya, 2002 yılında 20 bin ton ile başladığı üretimini 120 bin tona çıkardı. 20. yılını kutlayan Erdemir Romanya, motor ve jeneratör sanayisinin ana girdilerinden olan elektrik çeliği üretimi yapıyor. Bu alanda Avrupa'da önemli bir konumda bulunan Erdemir Romanya, geliştirdiği düşük manyetik kayıplı elektrik çeliği ürünlerini ABD'den Avrupa'ya ve Türkiye'ye dağılmış, onaylı tedarikçisi olduğu sektörlerin lideri konumundaki müşterilerine sunuyor.

Erdemir Romanya, 20 yıldır her türlü özel kaplama türlerinin yapılabildiği modern tavlama ve kaplama hatlarında sıfır hatalı mamul üretimi ile talebi hızla artan elektrikli araba çekiş motorları için elektrik çeliği kalitelerinin geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik çalışmalarla da sektörde öne çıkıyor.