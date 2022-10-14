Erdemir'den eğitime destek

Dünyanın en büyük çelik üreticileri arasında yer alan Erdemir, üretimi ve istihdamıyla ülke ekonomisi için değer oluştururken, toplumsal gelişime yönelik faaliyetlerine bir yenisini ekledi. Karadeniz Ereğli'de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde bulunan ve üniversite kampüsü olarak tahsis edilmiş alana inşa edilecek fakülte ve eğitim binalarına Erdemir tarafından destek sağlanmasına ilişkin bir protokol imzalandı.

Erdemir ile Zonguldak Valiliği ve Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı arasındaki protokol, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Sinan Bozkurt'un katılımıyla 13 Ekim tarihinde imzalandı.

57 yıldır bölgenin gelişimine katkı sağlıyor

Verilen bilgiye göre şirket, Karadeniz Ereğli'de 57 yıldır bölgenin ve sanayinin can damarı olmayı sürdürüyor. Kuruluşundan günümüze bölgenin eğitim alanındaki ihtiyaçlarını mümkün olduğunca karşılayarak, Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizin eğitimine yönelik katkı sağlıyor.

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