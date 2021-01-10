Erdemli muzu artık coğrafi işaret tescilli

Açıkta yetiştirilen, diğer muz çeşitlerine göre çok daha düşük şeker oranına sahip Erdemli muzu ilçede bilinmekle birlikte son 2 yılda e-ticaret üzerinden sınırlı da olsa 81 ile satışı yapılmaya başlandı. Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri sonucu alınan coğrafi işaret tescilinin ardından Erdemli muzunun üretim alanı ve tanınırlığının arttırılıp ulusal pazarda yer alması hedefleniyor.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte yapmış oldukları coğrafi işaret çalışması neticesinde Erdemli muzuna coğrafi işareti aldıklarını söyledi. İlçenin coğrafi yapısı gereği nemli olduğunu, dolayısıyla da muz yetiştiriciliğine uygun bir iklime sahip olduğunu belirten Yıldız, "İlçemizde yaklaşık bin 800 dekar alanda muz yetiştiriciliği yapılmakta. Tabii bu muz yetiştiriciliğinde örtü altı muzun yanında açık olarak yetiştirilen Erdemli'mize özgü yerel bir çeşidimiz olan Erdemli muzumuzun da yetiştiriciliğini yapmaktayız. Erdemli muzunu diğer muzlardan ayıran en büyük özelliği açık alanda örtü altına ihtiyaç duymadan yetiştirilebilmesidir. Dolayısıyla örtü altına ihtiyaç duyulmaması nedeniyle üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürmektedir. Girdi maliyetinin daha az olması ise üretici için de bir avantajdır" dedi.

Meyveyi diğer muzlardan ayıran özelliklere de değinen Yıldız, "Meyve boyu kısa, üçgen şeklinde ve meyve eni geniştir. Genellikle diğer muz çeşitlerine göre şeker oranı çok düşüktür. Diyabet hastaları şeker oranının düşük olması nedeniyle bolca tercih etmektedir. Günümüzün tüketici tercihlerine uygun bir muzdur" diye konuştu.

"Üretimi çoğaltıp, ulusal pazara açmak istiyoruz"

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı da, Erdemli muzunun kendine has özellikleriyle özel bir meyve olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'de sadece Erdemli'ye özgü bir muzdur. Sadece ilçemizde yetişmektedir. Kendine has kokusu ve tadı vardır. Çok özel bir ürün olmakla birlikte olgunlaşarak yenildiğinde çok daha güzel bir rehavet bırakır. Bu ürünümüzün coğrafi işaretini aldık. Bundan sonraki hedefimiz üretim alanlarını çoğaltarak ulusal pazarımıza açmak" dedi.

"Gelecek nesillere aktarılmasını istiyorum"

Erdemli muzu üreticisi Şevket Demirel, "5 yıldır bu muzu üretiyorum. Verim az ama biz bu doğal ürünü gelecek nesillere de kalmasını istediğimiz için devam ettiriyoruz. Mesela 10 dönüm muz serasından aşağı yukarı aldığımız 20 ton civarında muz. Ama ben burayı Anamur muzu serası yapsam 80 ton ürün alırım. Yani daha fazla getiri sağlayabilir. Ama ben bu muzun yaşamasını istiyorum. Gelecek nesillere aktarılmasını istiyorum. Çocuklar ileride büyüdükleri zaman bunu devam ettirsinler istiyorum. Onun için sera yapmadım. Doğal muzu yetiştirmeye devam ediyorum" diye konuştu.

"Doğal olduğu için talep çok"

E-ticaret üzerinden Erdemli muzu satışı yapan girişimci Tufan Baştaş ise, "E-ticaret üzerinden Erdemli muzunun satışını yapıyoruz. Ağırlıklı İstanbul, Ankara, 81 ilimize de gönderiyoruz. Tabii biz bu muzu bütün illere taşıyamıyoruz, stoklu bir şekilde satıyoruz. Çünkü yetiştiren insanlar çok az kaldı. Özellikle doğallığı, açık havada yetiştiği için, şeker hastalarına birebir iyi geldiği için, çocuklara iyi geldiği için tercih ediliyor. Doğal bir ürün olduğu için, açık havada yetiştiği için herkes tüketiyor. O yüzden talepte çok" şeklinde konuştu.

Tescilin alınmasının ardından ürünün tanıtılması, yetiştirilen alanın arttırılması ve ürünlerin ulusal pazara taşınması için çalışma başlatılacak.

Hüseyin Yıldız