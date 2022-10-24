Erden Timur: 'Farklı farklı tehditler gönderiliyor, onlardan da korkmuyoruz'

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüplere yapılan hataların da avantajların da bitmesinin gerektiğini ifade eden Timur, “Bu kadar bariz bir adalet isteğini böyle cevaplandırılıyorsa, bu zaten basın toplantısında söylediğimiz her şeyde doğruluk çıkıyor.

Bir hakem düşünün, operasyon için gönderilmiş. 30 dakika boyunca boğan bir Galatasaray var. 30. dakikada bir kırmızı kart kararı veriyor. 7 tane hakeme sorduk, bir tanesi belli belirsiz dedi, sarı verebilirdi dedi. Geri kalan 6'sı kırmızı kartla alakası yok dedi. Birçok şey var bu konuda. Kırmızı kart için bariz gol şartı olması lazım. Kaleye 50 metre var, bu 50 metrede ne olacak. İki eski Türk hakemimiz faul olup olmadığının bile belli olmadığını söyledi.

30. dakikada böyle bir karar veriyorsun, VAR çağırmıyor. Sonra ofsaytla iptal edilen golümüzde VAR'ın çizdiği çizgileri gördük. İyi niyetli olduğuna inanmamızı istiyorlar. Öteki tarafta boğazını kesip öldürmüşsün, şimdi masumum diyorsun, buna kim inanır. Kırmızı kart pozisyonunda çağırmayan VAR'ın o ofsayttaki çizgileri doğru çektiğine kim inanır. Ali Palabıyık'ın geçmişine bakıyoruz. 2018-2019 sezonu, Fenerbahçe maçı diye örnek göstermiyorum, o maçta aynısı var, sarı kart vermiş orada daha çok müdahale var ceza sahasına yakın birde” dedi.

Ozan Buğra Koşar - Bora Akyol



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