Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden önce önemli açıklamalarda bulundu. Liderlerin ana gündem maddesinin Suriye meselesi olduğunu ifade eden Peskov, "Erdoğan ile Putin, Suriye konusunu görüşecek. Türkiye'nin güvenlik nedenleriyle meşru endişeleri var ki bunu dikkate alıyoruz. Ancak Suriye'deki durumu istikrarsızlaştırmaya yol açabilecek herhangi bir eyleme izin vermemek çok önemli" dedi.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü tehlikeye girebilir"

Rusya'nın Suriye'nin kuzeyindeki muhtemel bir operasyondan endişe duyup duymadığı sorusuna da yanıt veren Peskov, "Böyle bir operasyon Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atabilir" diye konuştu. Bir gazetecinin çok iyi derecede Türkçe bilen Peskov'a, Türk gazetecilere tercümanlık konusunda destek olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Peskov, "Bu görev için yetişen çok yetenekli bir nesil var. Bu nedenle bu göreve ihtiyaç duyulmuyor" şeklinde konuştu.

"Konuşulacak bir şey yok"

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili de konuşan Peskov, "Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz de dahil olmak üzere Karadeniz'deki ülkeler için yapı taşıdır. Burada konuşulacak bir şey yok. Sözleşme iyi şekilde işliyor" açıklamasında bulundu.

Erhan Altıparmak

