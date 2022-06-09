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Erdoğan ve Bahçeli Efes-2022'yi takip ediyor

Erdoğan ve Bahçeli Efes-2022'yi takip ediyor
Erdoğan ve Bahçeli Efes-2022'yi takip ediyor

İzmir'de düzenlenen Efes-2022 Tatbikatına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yerinde takip ediyor.

Erdoğan ve Bahçeli Efes-2022'yi takip ediyor - Tıkla İzle

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesindeki Efes-2022 Tatbikatı'nın ikinci günü, gündüz safhasıyla saat 08.50'de; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve diğer ülkelerden seçkin gözlemcilerin katılımıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de daha sonra Seferihisar'da gerçekleştirilen tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerine katılıyor.

Ali Gözeten - Aybike Göcekli - Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri
 

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