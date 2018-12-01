İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdoğan ve Putin bugün görüşecek

Erdoğan ve Putin bugün görüşecek
Erdoğan ve Putin bugün görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizini bahane ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le G20 Zirvesi’nde yapacağı görüşmeyi iptal etmişti. Putin, Trump ile planlanan görüşmenin iptal edilmesi üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme kararı aldı.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov görüşmeyle ilgili olarak, "Erdoğan diyaloğa devam etmek istiyor. Açıkça Suriye meselesi ele alınacak” açıklamasını yaptı. 

Türkiye, Rusya ve İran; Ocak 2017'de başlatılan Astana süreci çerçevesinde Suriyedeki barış sürecine arabuluculuk yapıyor. Astana'daki müzakereler Suriye'de bölgeler oluşturulmasına katkıda bulundu, şiddetin boyutunu azalttı ve mültecilerin evlerine dönüşünü kolaylaştırdı. 

Cenevre'de yapılacak kongre düzenlemesi
Ayrıca, bu istişareler çerçevesinde, Cenevre'de yapılacak anayasa komitesi adaylarının bir listesinin onaylanmasıyla sonuçlanan Ulusal Suriye Diyaloğu Kongresi'nin düzenlenmesi de kararlaştırıldı. Suriye'de Mart 2011'den bu yana hükümet askerleri, aralarında Rusya'nın da bulunduğu çeşitli ülkelerce yasadışı ilan edilen Daeş ve Nusra Cephesi dahil olmak üzere silahlı muhalif ve terörist gruplarıla savaş halinde.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.