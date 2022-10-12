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Erdoğan Yeşilyurt: 'Hedefimiz galibiyet'

Erdoğan Yeşilyurt: 'Hedefimiz galibiyet'
Erdoğan Yeşilyurt: 'Hedefimiz galibiyet'

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. haftasında yarın deplasmanda Ballkani ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da başarılı orta saha Erdoğan Yeşilyurt, “Bu maçta hedefimiz tabii ki galibiyet. Başka bir hedefimiz yok. İnşallah yarın istediğimiz oyunu sergileyip, maçtan 3 puan almak istiyoruz” dedi.

Erdoğan Yeşilyurt: 'Hedefimiz galibiyet' - Tıkla İzle

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. hafta maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk olacak. Bu müsabaka öncesi kırmızı-beyazlıların 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan, Fadil Vokrri Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Erdoğan Yeşilyurt, maça galibiyet için çıkacaklarını belirterek, “Maça iyi hazırlandık. Geçen maç yenildik. Çok hırslı olduğumuzu söyleyebilirim. Geçen maçı kaçırdık. Galibiyeti ve puanları kaçırdık, onun için bu maçta hedefimiz tabii ki galibiyet. Başka bir hedefimiz yok. İnşallah yarın istediğimiz oyunu sergileyip, maçtan 3 puan almak istiyoruz” diye konuştu.

Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan
 

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