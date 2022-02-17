Erdoğan Yıldırım: '2022'de inşaat sektörü verimli geçecek'

1988'den itibaren inşaat sektöründe faaliyetlerde bulunan Doğan Grup CEO'su Erdoğan Yıldırım, 2021'nin kendileri adına rahat bir yıl olduğunu belirterek, “Esasen 2020'de koronavirüs salgının tüm dünyayı sarsması, birçok sektörün verimli iş yapmasını engelledi. Elbette belirttiğim olumsuzluklardan sektörel bazda biz de etilendik. Fakat yine aynı yıl, konut satışını destekleyen krediler ortaya çıktı. Bu sayede konut satışında artış meydana geldi. Dolayısıyla 2021'ni bu anlamda rahat geçirdiğimizi söyleyebilirim. Doğan Grup olarak çalışmalarımızı değişen dünya şartlarına uygun bir şekilde sürdürdüğümüz için krizlerde ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu konuda şanslı olduğumuzu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

“Konut satışlarını destekleyen krediler konut alımını arttırdı”

İnşaat sektörünün 2021 değerlendirmesini de yapan Yıldırım, “Pandeminin olumsuz etkileri inşaat sektöründe de hissedildi. Fakat biz, çok özel bir çalışma gerçekleştirerek bu etkileri minimuma indirmeyi başardık. Ayrıca daha önce de belirttiğim gibi konut satışını destekleyen krediler sayesinde hareketlilik dönemi yaşadığımızı da söyleyebilirim” ifadelerinde bulundu.

“2022'nin inşaat sektörü kapsamında verimli geçeceğine inanıyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Yıldırım son olarak, “2022'nin inşaat sektörü için verimli bir yıl olacağına inanıyorum. Biliyorsunuz 2021'de koronavirüs noktasında normalleşme sürecine girdik. Bu sayede firmalar çalışmalarını çok daha etkili bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu durum, 2022'yi de etkilediği için sektörel bazda çalışmaların çok daha profesyonel bir şekilde ilerleyeceğine inanıyorum. Biz de çalışmalarımızı son sürat devam ettiriyoruz. 2021'nin son çeyreğinde Doğan Tower Sanat Eseri şeklinde adlandırdığımız bir projemiz vardı. Bu projeyi 2022'de de devam ettireceğimizi söyleyebilirim. Başarı, her zaman doğru çalışmayla birlikte gelir. Biz de sektörü yakından analiz ederek başarıya doğru ilerliyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.