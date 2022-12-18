Erdoğan'a sevgisi hem duvarlara hem de yüreğine sığmıyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yer alan Çiçek İş Hanı'nda yıllardır tuvalet işletmeciliği yapan Muharrem Ardılı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi yıllardır bitmiyor.

Ardılı, yıllardır biriktirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan konulu gazete kupürlerini iş yerinin duvarına asarak, Erdoğan'a olan sevgisini gösteriyor. İş yerine gelen vatandaşların gazete kupürlerine ilgiyle yaklaştığını söyleyen Ardılı, meraklı vatandaşlara da konu hakkında bilgiler verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olduğunu belirten Ardılı, “Türkiye'yi ayakta tuttu. Ben bu adama nasıl hayran olmayayım? Diğerleri hep el pençe durdu. 6 tane aday var. 6 tane değil 116 aday olsa bunların hepsi toprağa gidecek. Adam dünyaya meydan okudu. 'Ben bugün o yola başvurdum, kefenimi verdim' dedi ben de kefenimi verdim buna. Bir canım var feda olsun, mide kanseriyim ve halen vazgeçmedim. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum, önemli olan ben değil bayrağımız. Ben aç kalmışım perişan olmuşum o önemli değil, ama bu adam giderse Türkiye biter” dedi.

Gazete kupürlerini duvara asmasının nedeninin sevgiden olduğunu ifade eden Ardılı, “Ben burada çok dayak yedim. Beni tehdit ettiler zamanında ama onlardan korkmadım. Bende bu hastalık. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeyen eve bile gitmem. Cumhurbaşkanımızı desteklemeyen insanlardan para almam, 'bir daha gelme' derim” diye konuştu.

Hayatında bir kere bile olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istediğini dile getiren Ardılı, şöyle konuştu:

“Ben ölmeden Cumhurbaşkanımızı bir kere görsem o bile yeter. Burada mı görürüm, beni mi götürürler ona onu göreyim. Allah'tan tek istediğim bu.”

Metehan Nazlı



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