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Erdoğan'dan gazeteciye: 'O Biden, ben Erdoğan'ım'

Erdoğan'dan gazeteciye: 'O Biden, ben Erdoğan'ım'
Erdoğan'dan gazeteciye: 'O Biden, ben Erdoğan'ım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için bulunduğu ABD'nin New York kentinde bir gazetecinin “Biden ile görüşmüş olmayı diler miydiniz?” sorusuna, “Hayır, niye. O Biden, ben Erdoğan’ım” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için bulunduğu ABD'nin New York kentinde diplomatik temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York temaslarına dair bir gazetecinin sorularını yanıtladı. Gazetecinin “Biden ile görüşecek misiniz?” sorusunu yanıtlayan Erdoğan, “Resepsiyonuna katılacağım” dedi. Erdoğan, “Biden ile görüşmüş olmayı diler miydiniz?” sorusuna ise, “Hayır, niye. O Biden, ben Erdoğan'ım” şeklinde yanıt verdi. ABD'li senatörlerle F-16 konusunda gerçekleştirdiği görüşme de sorulan Erdoğan, “Olumlu konuşuyorlar” ifadesini kullandı. Erdoğan, “Onaylayacaklar, geçeceğini mi düşünüyorsunuz?” yönündeki soruya ise, “Öyle diyorlar” şeklinde yanıt verdi.

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