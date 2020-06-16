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Erdoğan'dan talimat: Vaka artışlarını ilçe ilçe sıkı takip edin

Erdoğan'dan talimat: Vaka artışlarını ilçe ilçe sıkı takip edin
Erdoğan'dan talimat: Vaka artışlarını ilçe ilçe sıkı takip edin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında dün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele oldu.

Son günlerde artan vaka sayılarına dikkat çekilmesi üzerine Erdoğan, “Özellikle İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova gibi artışın yoğun görüldüğü illerdeki durumu ilçe ilçe takip edin” talimatını verdi.
Cumhurbaşkanı, yeni kısıtlamaların gündeme getirilmesi görüşlerinin hatırlatılması üzerine ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Yeni bir önleme ve kısıtlamaya şu aşamada gerek yok. Umarım, maske takma konusunda cezai işleme gerek kalmadan bir an önce bu süreci atlatırız. Maske takmayı ihmal etmeyin. Yakınlarınızı da uyarın. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını teşvik edin. Bu konuda bir çalışma hazırlayın. Fiziksel mesafenize dikkat edin.
Toplantıda, bazı bürokratların Vakıfbank ve Ziraat Bankası gibi kurumlarda yönetim Kurulu üyesi olmasıyla ilgili sosyal medyada yapılan eleştiriler de konuşuldu. Bu konuda İş Bankası'ndaki CHP'li üyelerin gündeme getirilmesi gerektiği değerlendirildi.

BARO TASLAĞI TAMAM
Parti kurmayları, baroların seçim sistemiyle ilgili yapılacak değişiklikleri içeren taslak metni Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Taslak metne göre, avukat sayısı 5 bini aşan yerlerde 2 bin üye bulabilen alternatif baro kurabilecek.

SÖZCÜ ÇELİK: 'MÜZE' SULTANAHMET İSLAMOFOBİDİR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Sultanahmet'i müze yapalım” diyen CHP'li İbrahim Kaboğlu'na tepki gösterdi: Sultanahmet'i müze yapmak bugüne kadar gördüğümüz en İslamofobik bir yaklaşımdır. Eski laikçi anlayış yine bulunduğu yerden kafasını uzatıyor. Kaç gündür bekliyoruz acaba aklı başında bir açıklama yapacaklar mı diye ama yok.

Türkiye Gazetesi

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