Erdoğan'ı destekleyen hesaplara sansür

Bugüne kadar FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin propaganda yapmasına ses dahi çıkarmayan Twitter'ın, AK Parti'nin politikalarını destekleyen 7 bin 340 hesabı kapatması tepki çekti. Twitter tarafından yapılan açıklamada, bu hesapların AK Parti'yi desteklediği, atılan Tweet'lerde CHP ve HDP'yi eleştirdiği ifade edildi. Sahte olduğu iddia edilen hesapların 9 Haziran 2008 ve 18 Ocak 2020 tarihleri arasında kurulduğu ve aktif oldukları süre içerisinde toplamda 36 milyon 948 bin 524 tweet attıkları belirtilen açıklamada “Atılan Tweet'ler HDP'yi terör ve sosyal medya hileleriyle suçluyordu. Tweet'ler aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarı güçlendiren 2017 anayasa referandumunu da destekliyordu” denildi.

TERÖR DESTEKÇİLERİNE HİÇ DOKUNMADILAR

Twitter'ın, bugüne kadar CHP, HDP ve İYİ Parti gibi birçok partinin gençlik yapılanmasının hesaplarından AK Parti'yi eleştiren, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesini, milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarını hedef gösteren paylaşım yapanlarla ilgili hiçbir adım atmaması ise çifte standardını gözler önüne serdi. Twitter, Gezi Parkı, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde FETÖ mensupları açtığı binlerce fake hesaptan sahte ses kayıtları, bilgi ve belge paylaşılmasına yüzlerce mahkeme kararı bulunmasına rağmen tepkisiz kaldı. Son olarak yeni tip koronavirüs pandemisi sebebiyle güvenlik birimleri tarafından tespit edilen çoğu FETÖ kaynaklı 11 bin hesabın Türkiye aleyhine yalan ve yanlış bilgiler paylaştığı ve provokasyon yaptığı belirlenmişti. Twitter yönetimi, bu hesaplarla ilgili de kılını kıpırdatmadı.

PKK VE FETÖ'YE KOL KANAT GERİLİYOR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'ın Türkiye'de kapattığı hesapların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla açılan “sahte” hesaplar olduğu ve bu hesapların tek bir merkezden yönetildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi. Altun “Bu ceberut yaklaşım bir kez daha göstermiştir ki, Twitter tüm kullanıcılara ve aktörlere çamur atmaktan çekinmeyen bir ideolojik kara propaganda makinasına dönüş-müştür. Twitter'ın PKK ve FETÖ gibi Türkiye'ye düşman yapıların kara propaganda faaliyetlerine kol kanat germe isteği ve Türk siyasetini dizayn etme hevesi net bir şekilde görülmektedir” dedi

Türkiye Gazetesi