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Eren-13 operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Eren-13 operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Eren-13 operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonu kapsamında Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Janrdarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedi" ifadelerine yer verildi.

Ali Nargüner
 

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