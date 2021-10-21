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Eren-7 operasyonunda 2 terörist ölü ele geçirildi

Eren-7 operasyonunda 2 terörist ölü ele geçirildi
Eren-7 operasyonunda 2 terörist ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Eren-7 operasyonunda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren-7 operasyonunda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. 1 jandarma personelinin de ağır yaralandığı operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün sabah saatlerinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 operasyonunda 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda arama/tarama faaliyeti esnasında teröristlerle sağlanan temasta 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmış, hemen helikopter ile Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı personelimize hastanede müdahale sürmektedir” denildi.

Ali Nargüner
 

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