Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu başlatıldı!

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin'de ‘Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca; jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 544 personel ve 38 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Operasyonun ilk gününde ise 3 teröristin etkisiz hale getirildi

Operasyonun ilk gününde Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında emniyet ve jandarma tarafından müşterek yürütülen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

Ali Nargüner

