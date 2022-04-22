İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 Operasyonları başlatıldı

Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 Operasyonları başlatıldı
Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 Operasyonları başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Batman ve Diyarbakır’da bin 735 personelin katılımıyla eş zamanlı Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 Operasyonları başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman'da “Eren Abluka-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan” ve Diyarbakır ili Yaylak bölgesinde “Eren Abluka-4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan” operasyonları başlatıldı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde eş zamanlı başlatılan Eren Abluka-3 Operasyonunda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 53 personel 84 operasyonel tim görev alırken Eren Abluka-4 Operasyonunda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden 682 personel 44 operasyonel tim olmak üzere toplam bin 735 personel 128 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1'nci gününde; Diyarbakır ili Yaylak bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde, patlayıcı yapımında kullanılan bin kilo amonyum nitrat, 1 adet 60 milimetre aydınlatma havan mühimmatı, 1 adet K413 tipi el bombası ile çok sayıda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

Huzeyfe Tarık Yaman
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.