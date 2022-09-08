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Eren Abluka operasyonlarında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Eren Abluka operasyonlarında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Eren Abluka operasyonlarında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta devam eden ‘Eren Abluka-27’ operasyonu çerçevesinde 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

‘Eren Abluka-27' operasyonu çerçevesinde Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında icra edilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında, 07 Eylül 2022 günü, J-SİHA, Anka ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.”

Ali Nargüner

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