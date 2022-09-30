Eren-Abluka' operasyonunda 3 teröristin cesedi ele geçirildi

Hakkari'nin Kavaklı köyü kırsalında, terör örgütü tarafından daha önce eğitim kampı olarak değerlendirilen 7 katlı bir mağarada 3 teröristin cesedine ulaşıldı. Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen operasyonda teröristlerin daha önceki çatışmalarda etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Mağaranın ise operasyon sonrasında imha edildiği belirtildi.



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