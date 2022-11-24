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Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Operasyonu başlatıldı

Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Operasyonu başlatıldı
Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak ve Siirt’te 755 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün’ operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde Gabar Dağı bölgesinde tespit edilen 10 mağara ve sığınak imha edildi.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 (Gabar Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün Operasyonu' başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 755 personel, 57 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Ali Nargüner

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