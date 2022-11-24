Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 (Gabar Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün Operasyonu' başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 755 personel, 57 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Ali Nargüner

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