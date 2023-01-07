İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eren Abluka Sonbahar Kış-20 operasyonu başlatıldı

Eren Abluka Sonbahar Kış-20 operasyonu başlatıldı
Eren Abluka Sonbahar Kış-20 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Batman’da 650 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 Şehit Jandarma Komando Asteğmen Orhan Sancar’ operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Batman ilinde ‘Eren Abluka Sonbahar Kış-20 (Batman, Sason-Gömük) Şehit Jandarma Komando Asteğmen Orhan Sancar' operasyonu başlatıldı. Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 650 personel, 44 operasyonel timin görev aldığı aktarıldı.

Ali Nargüner
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.