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'Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonu'nda dört günde 5 terörist etkisiz hale getirildi

'Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonu'nda dört günde 5 terörist etkisiz hale getirildi
'Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonu'nda dört günde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ta 2022-2023 Bestler Dereler, Herekol, Beytüşşebap, Cudi ve Gabar Dağlarında başlatılan "Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz" operasyonunda Mehmetçik her tarafı didik didik arıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bestler Dereler, Herekol, Beytüşşebap, Cudi ve Gabar Dağlarında PKK'lı teröristlerin izini sürüyor. 1600 Mehmetçik bölgede her tarafı didik didik arıyor. Mehmetçik, teröristleri zorlu arazi koşullarına rağmen bulup etkisiz hale getirmek için operasyonlar yürütüyor, bölge teröristlerden tek tek temizleniyor. Güvenlik güçleri, bölgedeki teröristleri bulup etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Şırnak kırsalında düzenlenen operasyonlara savaş uçakları ve taarruz helikopterleri yakın hava desteği sağlıyor. Şırnak kırsalında 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren başlatılan “Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonu”nda son dört günde 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Melih Yiğit
 

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