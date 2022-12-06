Eren Abluka'da 14 sığınak ile sözde eğitim kampı imha edildi

İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de sürdürülen ‘Eren Abluka-Sonbahar-Kış-13 Operasyonu' çerçevesinde, Ovacık ilçesi kırsalında nokta istihbarata dayalı gerçekleştirilen operasyonda 14 sığınak tespit edildi. Operasyonda, Merkez ilçe Bali Deresi bölgesinde PKK terör örgütünün büyük şehirlerde bombalı eylem yapmak üzere eleman yetiştirdiği sözde EYP eğitim kampı da imha edildi.

Öte yandan, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli Merkez-Bali Deresi ile Ovacık Aslıca kırsalında icra edilen iki ayrı operasyonda PKK terör örgütüne ait, kullanılmaya hazır halde 807 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ali Nargüner

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