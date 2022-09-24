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Eren Abluka'da 62 ayrı noktaya operasyon: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Eren Abluka'da 62 ayrı noktaya operasyon: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Eren Abluka'da 62 ayrı noktaya operasyon: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

‘Eren Abluka-34 Narko Terör’ Operasyonları kapsamında Lice kırsalındaki 62 ayrı noktada 168 bin kök skunk, 155 bin kök kenevir ile 450 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Eren Abluka’da 62 ayrı noktaya operasyon: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi - Tıkla İzle

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da başlatılan ‘Eren Abluka-34 Narko Terör' Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor. Operasyonlarının 44'üncü gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Yalaza mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 62 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde; 155 bin 950 kök kenevir, 168 bin kök skunk, 450 kg. toz esrar, 180 kg. kubar esrar, 4 bin metre sulama hortumu ile 3 adet su motoru ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

Ali Nargüner

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