Eren Abluka'da etkisiz hale getirilen 3 teröristlerin kimlikleri belli oldu

Eren Abluka-34 operasyonu çerçevesinde Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında 20 Eylül'de 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Kimlikleri belirlenen teröristlerden ‘Dicle Botan' kod adlı Hacer Suçin ve ‘Diren Wan' kod adlı Aliye Kiye'nin Terörde aranalar listesinde ‘turuncu' kategoride, ‘Amed Ader' kod adlı Hatice Ay'ın ise ‘gri' kategoride arandığını tespit edildi.
Ali Nargüner
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