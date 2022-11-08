Eren Güler: 'Maalesef sezonu kapatmış bulunmaktayım'

Bursaspor'un, TFF 2. Lig'in 3. haftasında oynadığı Batman Petrolspor maçında sakatlanan Eren Güler, sakatlığı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Genç futbolcu, şunları söyledi:

“Hayalleri ve hedefleri olan her insanın önüne çıkabilecek olan engeller o kişinin gelişmesi için bir fırsattır aslında. Ben de bu sezona çok büyük hayallerle başlamıştım. Oynayabildiğim kadar maç, atabildiğim kadar gol hedefiyle takıma katkı sağlamak adına çalışmalarıma henüz takım toplanmadan 1.5 ay öncesinde özel antrenörüm ile başladım. Henüz ligin 3. haftasında yaşadığım sakatlıktan dolayı maalesef sezonu kapatmış bulunmaktayım. Eskisinden daha da güçlü dönebilmek için çalışmalarıma yeniden başlıyorum. Bundan sonraki uzun serüvende takım arkadaşlarımın elimden geldiği kadar yanında olacağım.”

Barış Yalım



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