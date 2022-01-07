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Eren Kış-4 Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Eren Kış-4 Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Eren Kış-4 Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de yürütülen "Eren Kış-4 Operasyonu" kapsamında terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Eren Kış-4 Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Tıkla İzle

"Eren Kış-4 Operasyonu" kapsamında Hakkari'nin merkez ilçesine bağlı Oğul köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon icra edildi. İcra edilen operasyonda 1 adet 14,5 mm Doçka uçaksavar silahı, 1 adet Bixi silahı, 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 23 adet AK 47 piyade tüfeğine ait şarjör, bin 760 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 60 adet RPG 7 roket mühimmatı, 3 adet jeneratör, 14 adet gaz maskesi, 100 adet küçük boy akü, 30 adet el bombası fünyesi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet el telsizi, 2 adet el bombası, çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ile muhtelif sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Oğuzhan Halil Özbek
 

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