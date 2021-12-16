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"Eren Kış-4/Yeşilbayır-1" operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

"Eren Kış-4/Yeşilbayır-1" operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında düzenlenen "Eren Kış-4/Yeşilbayır-1" operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğince yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Eren Kış-4 Şehit Uzman Jandarma V. Kademe Çavuş İzzet Taşbaş Yeşilbayır-1 operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "15 Aralık 2021 günü Şemdinli ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda bir mağara içerisinde; 62 kilogram amonyum nitrat,2 adet Bixi makineli tüfeği, 4 adet RPG-7 roketatar, 41 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 adet RPG-7 roketatar nişangâhı, 15 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet Bixi makineli tüfeği yedek namlusu, 1 adet Bixi makineli tüfeği mekanizması, 670 adet Bixi makineli tüfeği fişeği, 4 adet 200'lük şerit Bixi makineli tüfeği mayonu, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 14 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 20 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjör kılıfı, 230 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet antitank mayını, 37 adet davunma tipi el bombası, 21 adet el bombası fünyesi, 2 adet zaman ayarlı EYP (El Yapımı Patlayıcı) düzeneği, 12 adet alıcı düzeneği, 14 adet alıcı düzeneği, 10 adet devre kartı, 4 adet küçük tüp, 4 adet büyük tüp, 1 adet güneş enerji paneli, 6 adet 6'lı pil bloğu, 35 adet büyük pil, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet hilti ucu, muhtelif yaşam ve sağlık malzemeleri ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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