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Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi
Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, bugün başlayan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamaları:“Bugün başlayan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir.
Teröristler ile birlikte, 4 M-16 piyade tüfeği ile 2 Kaleşnikov piyade tüfeği ele geçirilmiştir.
Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.” 

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