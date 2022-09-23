Erencan Yardımcı: 'İnşallah gün geçtikçe daha fazla süreler almaya devam edeceğim'

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Gürcistan maçı hazırlıklarını sürdüren Ümit Milli Futbol Takımı'nda antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erencan Yardımcı, "Her şey çok güzel gidiyor. Her şey yolunda. 2022-2023 yaş gurubu olarak ilk kez bir araya geliyoruz. Daha birbirimize alışmadık. 3-4 gündür antrenman yaptık. İnşallah antrenman yaptıkça birbirimize daha çok alışacağız, taktikleri daha iyi yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah Gürcistan maçıyla vira bismillah diyeceğiz. Kariyer planlamamı menajerimle çok iyi yapıyoruz. İnşallah gelecek yıllarda da bunların meyvelerini toplamaya çalışacağız diyebilirim. Alanya'da da ufak ufak süreler almaya başladım. İnşallah gün geçtikçe daha fazla süreler almaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın



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