Ergene Nehri'nde 50 yıllık sorun bitiyor!

Kirlilikten dolayı suyu siyah akan Ergene Nehri'ni temizlemek için başlatılan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çalışmaları sürüyor. Türk Mühendislerinin tasarladığı tünel açma makinesi “Lale” ile açılan tünellerle Ergene Nehri'nin suyu arıtıldıktan sonra Marmara Denizi'ne pompalanacak. Derin Deşarj Projesinin tamamlanmasıyla birlikte Ergene Nehrine atık su akıtılmayacak.

13 kilometrelik su kanalları oluşturuldu

Ergene Nehri'ne su akıtılmamasıyla, Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki tarihi köprünün altından da akan ve bölge çiftçisinin tarım da kullandığı Ergene Nehri'ndeki suyun debisinde ciddi düşüş yaşanacak. Ergene Nehri'nin kurumaması için, Devlet Su İşleri tarafından yıllardır çalışmaları gerçekleştirilen Meriç-Ergene İletim Kanalı projesi tamamlandı.

Hem kirliliğin önüne geçecek, hem de tarımda kullanılacak

Meriç Nehri'nden alınan su doğrudan 13 kilometrelik su kanallarıyla Ergene Nehri'ne akıtılarak tarımsal faaliyette kullanılmaya başlandı. Ergene Ovası'ndaki yaklaşık 14 bin hektar tarımsal arazide sulama suyu olarak kullanılmaya başlanan Meriç Nehri'nin suyu ile bir diğer yandan da Ergene Nehri'nde oluşan kirliliğin önüne geçilmesi planlanıyor.

Meriç'in suyu kirliliği önleyecek

Ergene Nehri'nin Trakya'nın kanayan yarası olduğunu söyleyen AK Parti Edirne Milletvekili MKYK Üyesi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Sözcüsü Fatma Aksal, AK Parti iktidarının Ergene Nehri'nin temizlenmesi için çok büyük yatırımlar yaptığını belirterek, Meriç Nehri'nden Ergene Nehri'ne su aktarılması projesinin de Ergene Nehri'nin temizlenmesi için bir parça olduğunu söyledi. Meriç Nehri'nden alınan suyun pompalar ile yapılan 13 kilometrelik kanallardan Ergene Nehri'ne akıtıldığını ifade eden Aksal, Ergene Nehri'nin suyunu seyrelterek kirliliğinin önleneceğini vurguladı.

Tarım arazileri suyla buluştu

Türkiye'deki çeltik üretiminin yüzde 44'ünün, Ayçiçeği üretiminin yüzde 12'sinin ve buğday üretiminin yüzde 10'unun Edirne'de gerçekleştiğini açıklayan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Sözcüsü Fatma Aksal, Meriç Nehri suyunun Ergene Ovası'ndaki tarım arazileriyle buluştuğunun altını çizerek, Edirne'de sulanmadık tarım arazisi bırakmayacaklarını söyledi.

Meriç Nehri'nden Ergene Nehri'ne su akıtılmaya başlanmasıyla birlikte Ergene Nehri Ovası'nda bulunan 13 köyün çiftçisi, tarım ürünlerini sulamak için Ergene Nehri'nden pompalarla su çekmeye başladı.

Şener Urfa